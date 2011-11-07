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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 16:30 BJT

《外汇动态》欧元兑美元或将跌向1.3381/60美元--德国商业银行

0820GMT---德国商业银行分析师表示,欧元兑美元或将跌向9月底低位1.3381/60美元,之後将下看1.3145美元.

欧元兑美元上行应该会在日内阻力位1.3855/1.3930美元下方受抑.

长期目标位接近1.20美元,重要阻力位为1.4250/55美元.(完)

--编译 许娜;审校 龚芳

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