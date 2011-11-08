《交易视点》中国转债市场驱动力已由债转股,波段操作缺乏空间--中金

路透上海11月8日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，转债市场驱动力已经由债变股,我们判断股市继续冲高後可能有所震荡，但并没有脱离底部，转债估值和价位并不高，波段操作还缺乏空间。

而在股市总体趋势向好、电价调整预期没有兑现之前，股性好、估值低的国电转债是较好的选择。

**策略观点**

在短期资金面改善推动债、股均出现反弹的情况下，转债弹性明显超过信用债，虽然估值不再严重低估，但仍是博取超额回报的主要途径。补仓资金是上周推动市场上涨并超越正股表现的主力。

我们看好的中行、国电等在前半周表现尤为出色，後半周涨幅较小、绝对价位较低的个券出现“补涨”。市场容量小、投资群体单一且存在相对排名压力等，放大了转债的波动空间。

不过，随着转债价格逐步回到或临近8月29日断崖式下跌前的水平，投资者心态正在发生变化，估值修复空间可能已经不大。

而转债市场驱动力已经由债变股，关键的因素还是要看股市能否指引方向。我们判断股市继续冲高後可能有所震荡，但并没有脱离底部，转债估值和价位并不高，波段操作还缺乏空间。

大趋势看好情况下，仍不建议轻易“下车”，持有待涨为主，合适的仓位是中性及偏上（15.6%以上）。

我们前期排名前三位的中行、国电、国投转债表现优异，国电性价比仍较好，中行、国投筹码可“部分”转持成正股涨幅不大、转债性价比尚可的工行、深机、中海等，中鼎、巨轮等个券仍可低吸。

燕京优先关注正股，歌华不如选择同行业强势个股并注意冲高回落风险。

石化如预期估值继续小幅恢复，但後续空间有限，近期缺乏弹性，建议战略持有。

新钢转债进入转股价修正敏感期，我们对其看法中性。

**热点个券**

电力转债：近期电力股上涨明显与通胀下行後电价调整预期增强有关，而非业绩的支撑。

可能的调价是一个一次性的，以减少亏损、保障电力运营为核心要义的措施，火电难以借此获取超额收益。

而电价机制的变革是一个长期、复杂的过程，需要时间。此外，煤价上涨压力挥之不去，财务费用上升仍是大势所趋。

不过，行业积极的因素在于，通胀已经进入下降通道，制约电价上调的因素在减弱。4月份电价上调行情表明，未来一旦利好兑现，可能仍是投资者应关注的兑现获利时点。

就转债公司而言，短期我们偏好业绩稳健的国电。而国投、川投长期前景看好，股价同样处于多年底部，只是需要时间等待业绩的丰收期并化解股价的高估值。

转债本身来看，国电条款优势明显，相对估值有一定吸引力，股性较好。而川投股性最差，而底价溢价率优势并不明显。

总结来看，在股市总体趋势向好、电价调整预期没有兑现之前，选择股性好、估值低的国电转债是较好的选择。而川投除低价外，并没有体现出特别的优势。(完)

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