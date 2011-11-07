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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 16:36 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元小跌,因欧债疑虑罩顶

路透首尔11月7日电---韩元兑美元KRW=周一小跌,因希腊成立联合政府的前景未能让投资者感到安心,意大利公债收益率(殖利率)攀升令欧洲债务局势蒙上新的阴影.

韩元兑美元KRW=本地市场收报1,116.9韩元,较周五收盘水准1,110.7下跌0.56%,盘中陷于窄幅区间交投.

当地一名银行人士称:"整体而言,投资者表现被动,仍在场边观望.盘初有一些来自海外的美元买盘,但成交量不大,不足以指明方向."

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