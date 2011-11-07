〔外汇期权〕各主要货币对隐含波动率上周下跌後,今日获支撑---IFR

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
IFR伦敦11月7日电---在上周五美国公布非农就业数据之後,期权隐含波动率下降,不过随後获得支撑.
一个月期欧元/美元隐含波动率从16.5%回落至14.7%,但在伦敦早盘回升至15.15%.不过一年期隐含波动率则从上周的15.2%跌至14.5%左右.一个月期/delta为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标(RR)从3.8%下跌至3.7%,一年期RR从4.35%跌至4.2%,偏向于欧元卖权.
一个月期英镑/美元期权隐含波动率从10.25%降至9.5%,目前报9.75%.一个月期欧元/英镑隐含波动率开盘报9.8%,上周交投于8.75%-10.5%-9.5%.
欧元/瑞郎隐含波动率上周跌破8.0%,但随着现汇价格升至1.2300上方,波动率回升至9.0%附近.
一个月期澳元/美元波动率向18.0%回落.上周一度上涨逾5.0%至19.75%,随後走低,上周五收盘水准接近17.0%.
美元/日圆隐含波动率走弱,因现汇价格呈区间波动态势,徘徊在78.00附近--一个月期价平期权隐含波动率从10.5%降至9.3%,自此迅获支撑.今日有数量可观的行权价在78.25-50的期权到期,上周五曾获得良好的需求.(完)
--编译 王洋; 审校 张涛
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9