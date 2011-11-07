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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 16:42 BJT

《外汇动态》美元指数料将逐步升向78--荷兰国际集团

0830GMT---荷兰国际集团(ING)表示,美元指数.DXY倾向于逐步升至78,200日移动均线支撑位在75.75.

市场忧虑情绪的影响可能会盖过美国本周出炉的任何正面经济数据.

美元指数最新上升0.36%,报77.243.(完)

--编译 杜明霞;审校 白云

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