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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 16:47 BJT

〔新兴汇市〕多数亚洲新兴货币下跌,因欧洲危机疑虑萦绕不去

路透雅加达11月7日电---多数亚洲新兴货币周一下跌,韩元和印尼卢比领跌,虽然希腊组建联合政府避免立即违约,但投资者仍旧保持警惕.

周一新加坡、马来西亚和印度市场逢假期休市,整体交投清淡,亦打压部分亚洲货币.

亚股走势挣扎,信贷市场走弱,投资者注意力转向另一负债累累的国家--意大利,令该国迫切需要在金融市场重塑信誉.

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