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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 17:11 BJT

〔希腊政经〕主要党派在欧盟施压下同意组建联合政府,相关细节仍缺乏

路透雅典11月7日电---希腊总理帕潘德里欧与反对党达成一致,将组建联合政府来使一项国际援助方案获得通过,但相关细节依然缺乏,尽管欧盟已向该国发出解决问题的最後通牒.

在希腊资金仅能维持数周之际,欧盟要求处于纷争的各党派在周一晚间前解释,其将如何组建联合政府来获得1,300亿欧元(1,800亿美元)的紧急资金.

希腊总统办公室称,在新政府接手後,总理帕潘德里欧将辞职.帕潘德里欧上周曾试图就援助计划举行全民公投,这一糟糕尝试决定了他的命运.

但帕潘德里欧与保守党领导人Antonis Samaras还只做到了使欧盟满意的最低程度,他们仍必须在周一就下届总理人选达成一致.

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