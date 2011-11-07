〔中国汇市〕人民币兑美元收跌,G20峰会推汇率市场化难有实质影响(更新版)

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
(新增更多报价)
* 人民币兑美元收跌
* 中间价升势暂歇,带动汇价调整
* G20峰会点名中国难有实质影响
* 近期人民币还将继续震荡整固
路透上海11月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一收跌.上周20国集团(G20)峰会期间人民币中间价频频高开带动汇价走升,累积调整压力,在峰会结束後,人民币即回落调整.
交易员并表示,尽管G20主张市场化汇率机制并提及中国,但目前中国还未达到人民币自由兑换,简单推动汇率市场化并不现实,G20峰会料不会对中国既定汇率政策产生影响.
"上周中间价开的那麽高,可能是想缓解一下G20峰会期间的国际社会压力."北京一银行交易员表示,"会议结束了,人民币需要调整一下."
该交易员并指出,人民币中间价在此前几天频创汇改新高後,今日升势暂缓,再考虑到G20峰会结束的时点,机构认为央行有意引导人民币回落调整,消化前期快速上涨累积的压力,盘中汇价也交投平稳,并未出现上周触及交易区间下限的现象,预计近期人民币还将继续震荡整固.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3510 6.3422 6.3519 6.3212 *6.3165 *6.3392
注:*表示创2005年汇改以来新高
**G20峰会推汇率市场化,难以影响中国**
上述交易员并指出,尽管人民币经常受到来自美欧等发达国家要求升值的压力,但中国一贯按照自己的既定政策渐进推进人民币汇改.考虑到目前人民币自由兑换还尚未有时间表,市场化的汇率机制更不可能屈从国际压力而贸然推进,料G20峰会提及中国也不会对人民币走势造成明显的影响.
上周五在戛纳举行的20国集团(G20)峰会上对汇率问题的措辞比以往峰会更为强烈,会议就加快行动迈向市场驱动的汇率机制达成一致,并首次在此背景下提到中国.[ID:nCN1199578]
以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3520/50 6.3450
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3795/95 6.3815
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水150点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3360元.
东京汇市欧元兑美元周一小幅走跌,先前希腊就组成新执政联盟达成协议带来的乐观气氛消退,市场将关注焦点转向岌岌可危的意大利政府情势.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曲伟治/曾菱; 审校 乔艳红
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9