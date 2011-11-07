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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 17:07 BJT

《外汇动态》法国巴黎银行在1.02水准看空美元/加元,目标位0.98美元

0849GMT---法国巴黎银行(BNP Paribas)上周五开始在1.02美元水平做空美元/加元CAD=D4,目标位在0.98美元,停损单在1.04美元上方.

该行还表示,欧元区未造成全球风险人气严重恶化,同时需要"足够好的中国方面消息"来保证交易的正常进行.(完)

--编译 洪曦;审校 王洋

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