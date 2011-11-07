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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 17:11 BJT

《外汇动态》欧元/美元订单布局有如十字旋转门,料无法突破近期区间

0846GMT---据称,1.3750-80美元附近聚集着欧元/美元EUR=卖单,可能会限制欧元上涨.

如果这些卖单被触发,1.3650至1.3620一线将开始出现获利了结.据称1.3805上方挂有停止单.

鉴于这些订单布局有如十字旋转门,因此很多市场人士认为,欧元不会明确升破或跌破近期区间.(完)

--编译 白云;审校 程琳

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