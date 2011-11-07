〔中港股市〕港股与沪市均小幅下跌,银行股承压

* 恒生指数缩量小跌0.8%,收盘接近日低

* 沪综指跌0.7%,脱离两个月高位

* 中国建设银行收低2.9%,因有媒体称美国银行考虑进一步减持

* 香港上市的中国炼油和保险类股逆势上涨

路透香港11月7日电---香港股市和中国沪市周一下跌.在本周公布经济数据之前,部分投资者在市场上周上涨之後不愿意继续买进.

香港恒生指数.HSI收跌0.83%,至19,677.89点,距离日低不远.恒生国企指数.HSCE下跌0.55%.

中国建设银行(0939.HK)下跌2.9%,对恒生指数的拖累最大,此前有媒体称,美国银行(BAC.N)正在考虑进一步减持在中国建设银行的股份,该行曾在8月减持了一半的股份.[ID:nCN1200438]