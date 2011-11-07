〔中港股市〕港股与沪市均小幅下跌,银行股承压

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
* 恒生指数缩量小跌0.8%,收盘接近日低
* 沪综指跌0.7%,脱离两个月高位
* 中国建设银行收低2.9%,因有媒体称美国银行考虑进一步减持
* 香港上市的中国炼油和保险类股逆势上涨
路透香港11月7日电---香港股市和中国沪市周一下跌.在本周公布经济数据之前,部分投资者在市场上周上涨之後不愿意继续买进.
香港恒生指数.HSI收跌0.83%,至19,677.89点,距离日低不远.恒生国企指数.HSCE下跌0.55%.
中国建设银行(0939.HK)下跌2.9%,对恒生指数的拖累最大,此前有媒体称,美国银行(BAC.N)正在考虑进一步减持在中国建设银行的股份,该行曾在8月减持了一半的股份.[ID:nCN1200438]
香港市场成交值降至两周低点,只有550亿港元左右,部分是由于欧洲债务危机,以及一些亚洲市场周一因公共假期休市.
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9