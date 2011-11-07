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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 17:32 BJT

《外汇动态》巴克莱资本建议做多美元/瑞郎,目标位锁定在0.897

0909GMT---巴克莱资本建议做多美元/瑞郎CHF=,目标位在0.897,停损单在0.881.巴克莱资本称,欧元区情况恶化料使得瑞士央行对欧元/瑞郎的汇率下限进行防御.

若欧元区问题出现缓解,则市场对瑞郎的避险买盘可能减少.(完)

--编译 洪曦;审校 王丽鑫

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