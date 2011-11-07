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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 17:31 BJT

〔新债招标〕鞍钢集团40亿元一年期短期融资券,票面利率5.55%--路透数据

路透上海11月7日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国大型钢铁生产商--鞍山钢铁集团周一簿记建档的40亿元人民币一年期短期融资券,票面利率为5.55%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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鞍钢集团 80 40 12 5.55% 工行/中行 AAA 11/8 11/9=============================================================================================(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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