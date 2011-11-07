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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 17:42 BJT

〔欧洲金融〕芬兰总理称,欧元区债券尚未反映出违约的实质风险

路透芬兰坦佩雷11月7日电---芬兰总理卡泰宁周一在一个研讨会上表示,欧元区债券尚未反映出违约的实质风险.他并称,意大利须兑现已作出的承诺.(完)

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