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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 17:50 BJT

《外汇动态》欧元/美元将出现轧空行情?

0916GMT---欧元/美元EUR=今日相关资金流动,反映出有股力量企图触发位于1.3750和1.3700美元处的下档停止单.1.3680美元处挂有更多停止单.

以停止位为目标的操作,促使交易商朝着近期区间内较低水准方向抛售,并增持已然位于高位的投机性空仓.因此出现轧空的机率加大.逢低买入或许比较保险.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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