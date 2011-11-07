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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 17:45 BJT

〔新闻稿〕惠誉将韩国评等展望调至正面

(以下为惠誉国际信用评等公司11月7日发布的新闻稿)

惠誉确认韩国长期外国货币发行人违约评等(IDR)为"A+",展望由稳定调至正面.长期本币发行人违约评等确认为"AA",展望稳定.惠誉亦确认国家上限评等为"AA",短期外币IDR为"F1".(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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