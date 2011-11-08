研究发现孤独可能导致夜间失眠

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月1日电---美国研究人员近日称，感到孤独的人夜里可能更容易失眠，表明孤独不仅使人不快，还可能有害健康。

芝加哥大学的库里那(Lianne Kurina)和她的研究团队对居住在南达科他州两组年长者的孤独和睡眠模式进行了研究，结果发表在《睡眠》(Sleep)期刊上。

她称，这与2002年一项针对大学生的研究结果类似，当时那项研究对孤独感和睡眠质量进行的对比，发现越是感到孤独的学生，越容易出现时醒时睡的情况。

研究人员收集了居住在该州哈特派(Hutterite)社区内95人的孤独感、血压和睡眠模式信息，并让他们佩戴腕表记录睡眠中断及持续的次数。

这些人当中，约一半称他们没有孤独感。但研究人员指数，在剩馀的一半中，则呈现孤独感和社交孤立感上升，睡眠就更易中断的趋势。

库里那接受电话采访时称，"基本上，越孤独的人在睡眠时更容易醒来。他们在夜里辗转反侧，睡眠时断时续。"

她指出，这项研究并不能证明孤独导致夜间失眠，但有助于解释孤独与健康不佳有关的原因。(完)