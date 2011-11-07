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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 17:50 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元上涨,因希腊和意大利情势加剧欧债危机忧虑

路透伦敦11月7日电---英镑兑美元周一下跌,但兑全面走弱的欧元则上扬,因希腊和意大利的政局动荡,令市场对欧元区债务危机的担忧加剧,使得风险较高的资产和货币承压.

英国10月Halifax房价指数较前月上涨1.2%,远高于预期[ID:nCN1200724].但未能给英镑提供扶助,因市场仍担心脆弱的经济前景将会令英镑兑美元持续承压.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.25%至1.5987美元,停留在上周低位1.5876美元和10月31日高点1.6167美元之间.交易商表示,据称有期权在1.60美元到期,可能会影响英镑走势.

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