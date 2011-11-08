(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中带软,但央行加强隔夜资金冲销

* 市况宽松,短率稳中带软

* 央行提高收进隔夜资金目标

记者 张雅菁

路透台北11月7日电---台湾银行间短期利率周一稳中带软,大量央行存单到期注入,加以提存期初准备金调度压力小,使得市况颇为宽松,但央行透过收进隔夜资金,加强冲销,稳固了短率区间.

交易人士表示,除了银行间不急着回补积数外,票券商因为发行量少,无甚缺口压力,亦为短率偏软的原因之一.不过,央行在上周五例行标售一年期存单後,今日提高了委托大型金融机构拆入隔夜资金的金额目标,控制短钱不至于过于浮滥.

"今天还是松...,央行(代收)目标订满高的,下午有机会收齐,"一银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.396%,上日在0.397%;区间为0.299-0.780%,上日在0.299-0.760%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.790%,上日在0.392-0.80%.

**短票利率铁板不动**

票券商方面,交易员表示,发行量仍陷于低量,然而钱多票少之下,加以政府四大基金亦见回流承作短票,使得银行间抢票更显不易.一家大型公股银行机构今日将买票利率由0.87%下调至0.86%,不过低档在0.85%的铁板颇为稳固.

"太难买了...,要先去框,当天去要都要不到,"一中型金控银行人士称.

一票券商人士指出,预期最快要到本周下半周,逢10日企业例行用款需求较高的日子,钱多票少的情况才有可能稍稍改观.

30天内短票银行间今日主要成交利率落在0.85-0.86%,大致同上日.

央行今日共发行5,543.25亿台币存单,包含1,000亿台币364天期存单.相较存单到期金额5,896亿,存单发行馀额减少352.75亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)1,645.5亿台币,接下来每日到期金额依序为周二2,112.5亿,周三250亿,周四736亿以及周五3,069亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为28亿台币,累计超额准备为475亿台币,加计前期1%的超额准备为1,924亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率周一不变.尽管有40亿台币的南亚塑胶(1303.TW)公司债交割,交易商提前做好准备,续作颇为顺利,本周料在无大型紧缩因子影响下,RP利率可望稳于区间.

资金调度人士表示,今日整体市场供需平稳,资金宽裕但不至浮滥,因投信业虽有余钱流入,仍优先承作收益较佳的公司债,接近尾盘时,才愿意以多馀资金承作公债附买回交易.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.70-0.72%,与上日相同.

交易商统计,周四(10日)有远东商银金融债交割,金额35亿台币.(完)