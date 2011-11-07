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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 18:24 BJT

〔欧洲金融〕欧洲银行业资本重整应由民间投资者来完成--德国财长

路透芬兰坦佩雷11月7日电---德国财政部长朔伊布勒周一在一个研讨会上表示,"欧洲银行业资本重整应由民间投资者来完成."

他还表示,高负债国家立即进行结构性改革至为关键.(完)

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