日本逮捕一中国渔船船长

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京11月7日电---日本长崎海岸警卫办公室周一称，一艘中国渔船周日因在日本水域拒绝接受检查，该国海岸警卫队逮捕其船长。

该办公室表示，日本海岸警卫队于长崎附近五岛列岛(Goto islands)不远处发现该渔船，警卫队用中文指示牌和指令要求渔船停下，但该船未听从。

一年多前，一艘中国拖网渔船与日本巡逻船在钓鱼岛附近海域相撞，日本逮捕中方船长，引发两国国内民族主义情绪高涨，使双边外交关系极度紧张。

日本海岸警卫队称，本次有所不同，中方船长是在非争议领海被捕，两国政府与媒体的反应都很克制。

日本内阁官房长官藤村修(Osamu Fujimura)在例行发布会上表示："本次事件正基于日本法律予以适当处理。我们把它当做普通事件对待。"

中国外交部迄今未予置评。

长崎海岸警卫队表示，中国渔船及10名船员周一下午抵达长崎港。

一名海岸警卫队官员告诉路透，船长于周日晚被带到长崎接受质询，而船员没有被捕，但可能也要就此事接受询问。(完)