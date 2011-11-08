日本逮捕一中国渔船船长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京11月7日电---日本长崎海岸警卫办公室周一称，一艘中国渔船周日因在日本水域拒绝接受检查，该国海岸警卫队逮捕其船长。
该办公室表示，日本海岸警卫队于长崎附近五岛列岛(Goto islands)不远处发现该渔船，警卫队用中文指示牌和指令要求渔船停下，但该船未听从。
一年多前，一艘中国拖网渔船与日本巡逻船在钓鱼岛附近海域相撞，日本逮捕中方船长，引发两国国内民族主义情绪高涨，使双边外交关系极度紧张。
日本海岸警卫队称，本次有所不同，中方船长是在非争议领海被捕，两国政府与媒体的反应都很克制。
日本内阁官房长官藤村修(Osamu Fujimura)在例行发布会上表示："本次事件正基于日本法律予以适当处理。我们把它当做普通事件对待。"
中国外交部迄今未予置评。
长崎海岸警卫队表示，中国渔船及10名船员周一下午抵达长崎港。
一名海岸警卫队官员告诉路透，船长于周日晚被带到长崎接受质询，而船员没有被捕，但可能也要就此事接受询问。(完)
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
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* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)