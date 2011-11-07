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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 18:18 BJT

《外汇动态》欧元/美元做空门槛调降至1.3760--摩根士丹利

1005GMT---摩根士丹利调降欧元/美元EUR=空头交易的进入门槛至1.3760美元,目标位在1.3365美元,然後是1.3145美元.欧洲财长本周会议是汇率走势前景的关键,经济数据亦受关注.(完)

--编译 程琳;审校 丁琦

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