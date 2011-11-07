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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 18:18 BJT

〔中国新债〕进出口行下周二将招标发行至多327.8亿固息债,分为五年和七年

路透上海11月7日电---中国进出口银行周一公告称,将于下周二(15日)招标发行总额不超过327.8亿元人民币的两期固息金融债,其中五年期续发品种计划发行额为150亿元,七年期品种计划发行至多177.8亿元.

上述两期债为进出口行今年第19期和第20期金融债,以下为具体条款:

第19期(2007年第11期增发) 第20期

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发行总额 150亿元 首场120亿元

期限/计息方式 五年/固息 七年/固息

是否可追加发行 否 至多57.8亿元

招标时间 11月15日10:00-11:00 11月15日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款/起息日 11月18日 11月24日

发行期 11月15日-11月18日 11月15日-11月24日

上市流通日 11月24日 11月30日

基本承销额 无 无

付息频率 按年 按年

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公告显示,该行2007年第11期金融债为五年期固定利率附息债券,起息日为2007年9月18日,到期日为2012年9月18日,票面利率为4.55%.该期债的增发债券上市後将与其2007年第11期金融债券合并交易.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曾菱; 审校 乔艳红

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