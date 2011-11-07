〔中国新债〕进出口行下周二将招标发行至多327.8亿固息债,分为五年和七年

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透上海11月7日电---中国进出口银行周一公告称,将于下周二(15日)招标发行总额不超过327.8亿元人民币的两期固息金融债,其中五年期续发品种计划发行额为150亿元,七年期品种计划发行至多177.8亿元.
上述两期债为进出口行今年第19期和第20期金融债,以下为具体条款:
第19期(2007年第11期增发) 第20期
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发行总额 150亿元 首场120亿元
期限/计息方式 五年/固息 七年/固息
是否可追加发行 否 至多57.8亿元
招标时间 11月15日10:00-11:00 11月15日10:00-11:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款/起息日 11月18日 11月24日
发行期 11月15日-11月18日 11月15日-11月24日
上市流通日 11月24日 11月30日
基本承销额 无 无
付息频率 按年 按年
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公告显示,该行2007年第11期金融债为五年期固定利率附息债券,起息日为2007年9月18日,到期日为2012年9月18日,票面利率为4.55%.该期债的增发债券上市後将与其2007年第11期金融债券合并交易.(完)
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--发稿 曾菱; 审校 乔艳红
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9