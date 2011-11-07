〔中国新债〕进出口行下周二将招标发行至多327.8亿固息债,分为五年和七年

路透上海11月7日电---中国进出口银行周一公告称,将于下周二(15日)招标发行总额不超过327.8亿元人民币的两期固息金融债,其中五年期续发品种计划发行额为150亿元,七年期品种计划发行至多177.8亿元.

公告显示,该行2007年第11期金融债为五年期固定利率附息债券,起息日为2007年9月18日,到期日为2012年9月18日,票面利率为4.55%.该期债的增发债券上市後将与其2007年第11期金融债券合并交易.(完)