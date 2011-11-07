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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 18:33 BJT

〔国际油市〕美国原油期价下跌1美元,受欧债忧虑拖累

路透伦敦11月7日电---美国原油期货价格CLc1周一下跌1美元,至每桶93.26美元,因投资者担心欧元区债务危机加剧,或损及全球经济增长并抑制燃料需求.(完)

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