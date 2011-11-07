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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 18:40 BJT

〔投行观点〕法国巴黎银行预计布兰特原油与美国原油期货价差将再扩大

路透伦敦11月7日电---法国巴黎银行预计布兰特原油与美国原油期货价差将再次扩大,近期可能重返每桶20美元或更高.(完)

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