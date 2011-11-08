俄罗斯反对军事攻击伊朗,警告後果难料

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月7日电---俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）周一警告称，对伊朗采取任何军事打击行动，都将是个严重的错误，将带来无法预计的後果。
俄罗斯坚决反对对伊朗采取军事行动，尽管俄罗斯支持联合国安理会有关伊朗核项目的制裁。
预计国际原子能组织（IAEA）本周将发布有关伊朗核项目最详尽的调查报告。但联合国安理会预计不会对伊朗实施更严厉的制裁。
以色列媒体充斥着传言称，该国总理内塔尼亚胡正努力确保内阁同意袭击伊朗核设施。
当被问及上述报导时，拉夫罗夫称：“这将是个非常严重的错误，後果难以预料。”
拉夫罗夫称，不应该采取军事行动，解决伊朗核问题；其并称，伊拉克战争和阿富汗战争，导致民不聊生，伤亡惨重。（完）
--编译：黎黎;发稿：王燕焜
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路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)