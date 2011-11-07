《中国公司债发行日程表》--11月7日

中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动.

试点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司.

按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股

东大会核准的用途.

以下为部分申请发行公司债的上市公司:

(600290.SS) (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)

(网上、网下预设的发行数量分别为1亿元和6亿元)