〔东南亚股市〕印尼和泰国股市成交低迷小幅收低,部分股市因假期休市

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透曼谷11月7日电---周一印尼股市和泰国股市在清淡交投中小幅收低,因地区假期间大盘股回撤,且尽管印尼季度增长稳健,但仍未能吸引买兴.
由于该地区假日,印尼和泰国市场成交是月均水平的一半.
印尼股市.JKSE小幅收低0.14%,泰国股市.SETI收低0.13%,逆转稍早的涨势.越南股市.VNI收低0.01%.
新加坡股市.FTSTI、马来西亚股市.KLSE和菲律宾股市.PSI休市,周二恢复交易.
周一欧洲股市下跌之时,东南亚多数市场伴随温和卖盘,因市场转而担忧意大利以及该国政府能否避免被拖入更深的欧债危机中.
印尼的经纪商称,对于欧债的担忧影响超过相对正面的经济数据.
印尼第三季国内生产总值(GDP)增长6.5%.[ID:nCN1200446]
Syailendra Capital投资分析师Lanang Trihardian称,"以我看,没有什麽能将印尼经济成长脱离正常轨道.但如一定要挑出一个因素,则通胀率将是中期最大的风险."
1050GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
泰国 .SETI 956.02 -1.29 -0.13 -7.43 1032.76
印尼 .JKSE 3778.24 -5.39 -0.14 +2.02 3703.51
越南 .VNI 410.52 -0.05 -0.01 -15.30 484.66
--------------------------------------------------------------
(完)
--编译 田建华;审校 王洋
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9