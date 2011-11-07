〔东南亚股市〕印尼和泰国股市成交低迷小幅收低,部分股市因假期休市

路透曼谷11月7日电---周一印尼股市和泰国股市在清淡交投中小幅收低,因地区假期间大盘股回撤,且尽管印尼季度增长稳健,但仍未能吸引买兴.

由于该地区假日,印尼和泰国市场成交是月均水平的一半.

印尼股市.JKSE小幅收低0.14%,泰国股市.SETI收低0.13%,逆转稍早的涨势.越南股市.VNI收低0.01%.

新加坡股市.FTSTI、马来西亚股市.KLSE和菲律宾股市.PSI休市,周二恢复交易.

周一欧洲股市下跌之时,东南亚多数市场伴随温和卖盘,因市场转而担忧意大利以及该国政府能否避免被拖入更深的欧债危机中.

印尼的经纪商称,对于欧债的担忧影响超过相对正面的经济数据.

印尼第三季国内生产总值(GDP)增长6.5%.[ID:nCN1200446]

Syailendra Capital投资分析师Lanang Trihardian称,"以我看,没有什麽能将印尼经济成长脱离正常轨道.但如一定要挑出一个因素,则通胀率将是中期最大的风险."

1050GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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泰国 .SETI 956.02 -1.29 -0.13 -7.43 1032.76

印尼 .JKSE 3778.24 -5.39 -0.14 +2.02 3703.51

越南 .VNI 410.52 -0.05 -0.01 -15.30 484.66

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(完)