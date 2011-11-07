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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 19:10 BJT

欧洲已公布经济指标--2011/11/7

国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)

国内生产总值(GDP):

英国 第三季　 +0.5-@-p +0.1-@-f +0.5-@-p

德国 第二季　 +0.1-@-r +1.3-@-r +2.8-u-r

法国 第二季 持平-f +0.9-f --

意大利 第二季　 +0.3-f +0.1-f +0.8-f

消费者物价指数(CPI):

英国 9月 +0.6 +0.6 +5.2

德国 10月 持平-p +0.1-f 2.5-p

法国(HICP) 8月 +0.6-f -0.5-f +2.4-f

意大利(HICP) 10月 +0.9-p +2.0-f +3.8-p

生产者物价指数(PPI):

英国 9月 +0.3 持平-r +6.3

德国 9月 +0.3 -0.3 +5.5

法国 9月 +0.2 持平 +6.1

意大利 9月 　 +0.2 持平 +4.5

失业率: 当月(季)% 上月(季)%

英国 9月　　 5.0-@ 4.9-@

德国 10月 7.0-@ 6.9-@

法国 第二季 9.6-@ 9.7-@-r

意大利 9月 8.3-@ 8.0-@

(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)

--整理 王洋;审校 田建华

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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