〔伦敦美债〕公债价格上涨,因市场重新聚焦意大利局势

路透伦敦11月7日电---周一美国公债价格在欧洲市场上涨,因政局不确定性推升意大利公债收益率(殖利率),重燃欧债危机或失控的担忧,导致投资者寻求避险.

要求意大利推进改革的压力增加,欧洲央行允许意大利公债收益率IT10YT=TWEB升至1997年以来最高的6.67%,而在欧洲央行购进公债的前几周,该收益率不及5%.

欧洲央行委员莫尔许称,央行经常讨论若意大利不推进改革而终止购买意大利公债的可能性.

对意大利的担忧超过希腊达成组建联合政府决议的积极影响.

一交易员称,"看似市场焦点从希腊问题转移至意大利相关的问题,因意大利规模太大经不起倒闭."

美国公债期货TYv1最新上涨10/32至130-18/32,十年期美债US10YT=RR收益率最新跌3.9个基点,报1.9993.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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