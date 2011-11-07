《中国公开市场预测》一年央票发行量持平上周,通胀或加速下行利率下调有望

* 一年央票发行量100亿元,与上周持平

* 相对价值很好,机构资金料以较低标位追逐一年央票

* 不排除发行收益率下行可能性,降幅或在5个bp以内

路透北京11月7日电---中国央行公开市场明日将发行100亿元一年期央票,发行量与上周持平.市场人士表示,中国10月通胀可能加速下行,且近期市场资金面宽松下,机构料将踊跃追逐相对价值很好的一年期央票资产,故不能排除该期央票发行收益率下行的可能性,降幅或在5个基点(bp)以内.

市场人士亦指出,假若央行勉力维持发行收益率持稳的话,政策维稳的意图就不言而明了.一年期央票收益率自8月16日以来即呈持平之势.

中国国家统计局将在周三公布10月国内居民消费价格(CPI)及工业生产者出厂价格(PPI)等数据.根据路透综合21家机构预测中值结果显示,中国国内通胀在第三季出现拐点後,10月CPI料继续回落至5.5%,同期消费、工业生产和投资增速预计略微下滑.[ID:nCN1195996]

中金公司则在最新的利率周报中预计,从基本面来看,10月份宏观经济数据方面,通胀和经济增长低于市场预期的可能性更大.

"(一年央票发行收益率)肯定要下了,"北京一国有大行资深交易员表示,"报的需求很多,假如央行维持当前这个发行利率的话,机构会把这个点位打爆的."

其他多渠道的消息亦显示,市场确实对该期央票青睐有加,很多先前久未参与公开市场投标的机构,本次亦参与其中.

央行上周二发行的100亿元人民币一年期央票,发行价96.54元,对应收益率连续第10次持平于3.5840%;同时并未进行正回购操作.

上述交易员进一步指出,经济增速和通胀水平双双显示下行之势,近期资金面又宽松,加之当前一年央票发行收益率与三年央票二级利率利差,较常规水平明显过窄,相当量的资金以低于3.5840%的点位投标.

同时,此前一年期央票收益率倒挂的现象也因流动性宽裕而恢复正常.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期和三年期央票最新收益率分别为3.5563%和3.7597%.

当然,市场亦有不同声音.另有一国有大行交易员就表示,三年期央票已暂停发行,目前市场资金面也还算宽松,央行或无需通过降低发行利率的方式,减少央票发行量,进而为市场提供更多的资金.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定,最近一次发行为10月20日.

央行公开市场上周投放资金额为960亿元;此前则连续两周净回笼资金.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 100

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 390

正回购到期 700

====================================(完)