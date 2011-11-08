〔中国公开市场〕央行今日将进行300亿元正回购操作,期限28天--业内人士

路透北京11月8日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额300亿元人民币的正回购操作,期限28天.

央行稍後还将招标发行100亿元一年期央票,发行量与上周持平.市场不能排除该期央票发行收益率下行的可能性,降幅或在5个基点(bp)以内.

央行上周二发行的100亿元人民币一年期央票,发行价96.54元,对应收益率连续第10次持平于3.5840%;同时并未进行正回购操作.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)