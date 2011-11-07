日本股市：收高，银行股因美国总统有望减轻金融业监管而上涨
路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周一上涨，银行股攀升，得益于美国总统特朗普下令减少对金融业的管制。不过日圆稍稍走强，抑制股市的涨势。
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路透东京2月6日 - 日本股市日经指数周一上涨，银行股攀升，得益于美国总统特朗普下令减少对金融业的管制。不过日圆稍稍走强，抑制股市的涨势。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放
路透台北2月6日 - 台湾股市周一收涨近0.9%创20个月新高。分析师表示，美股大涨激 励台股随亚股收扬，并因台币升值效应持续发酵，市场预期热钱将陆续涌入，此波创新高后 增添多方信心，有助大盘指数缓步攀升。 台湾加权股价指数 收高0.87%，至9,538.01点，前高为2015年6月3日的9,556.52 点；今日成交初值 为995.15亿台币，上交易日修正后为1,023.36亿。 元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，因美国总统川普(特朗普)点名松绑金融监管，带 动金融保险类指数 上涨1.81%，引领大盘攻克9,500点大关，短线若类股轮涨，有望 维持高档盘坚格局，但须留意外资操作动向。 “今天有感觉外资回补金融股。”他说。 国泰证期顾问处协理简伯仪也称，因台币近期强升，预期外资汇入有利于大盘持续盘坚 ，暂不要预设高点关卡，短线指数有望缓步推升，但不至于有喷出行情。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,430-9,600点。 台币兑美元 周一早盘大涨升破31大关，创逾19个月