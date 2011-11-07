〔欧洲汇市〕英镑兑反弹的欧元缩减升幅,但欧洲情势将提供支持

* 英镑兑欧元缩减升幅,但留守在一个月高位附近

* 英镑贸易加权指数触及八个月最高

* 英国经济忧虑限制英镑升幅

路透伦敦11月7日电---英镑兑全线反弹的欧元周一回吐部分涨幅,但因希腊和意大利政治不稳,较之欧元,投资者认为英镑更能避险,使英镑下行受限.

交易商称,一英国结算行的欧元需求将英镑从日内高位拉回,但英镑仍然留守在上周触及的一个月高位附近,而英镑贸易加权指数触及八个月最高.

"在午後交易中,英镑/欧元走势受欧元走强影响,但英镑应受益于欧元区的动荡,"瑞银汇市策略师Geoffrey Yu说.

"我的感觉是投资者不想作空英镑.他们可能不愿意过度作多英镑,但肯定不想作空."

欧元兑美元小幅上涨,刺激英镑兑美元上升,因欧洲股市反弹扶助提振对包括欧元和英镑在内被视为高风险货币的需求.

不过英镑兑美元仍易下跌,因投资者担忧疲弱的英国经济,疲弱的经济令投资者对英国将在一段时间内继续执行量化宽松政策的前景保持警惕.

欧元兑英镑EURGBP=D4下跌0.1%,至0.8590英镑,稍早低见0.8559英镑.欧元兑英镑留守在一个月低位0.8548英镑附近,而英镑贸易加权指数=GDP触及80.8,此为3月初来最高.

分析师和交易商称,投资者因债务危机寻找欧元替代货币应为英镑带来更多支撑.

"人们准备买入英镑,作为替代欧元的流动性较高的货币,但英镑升幅将受限于非常宽松的英国货币政策,"Schneider Foreign Exchange市场分析师主管Stephen Gallop说.

交易商称,在0.8550和0.8530英镑附近有欧元买盘,这和强劲的技术支撑位一致.

英镑兑美元升0.1%,至1.6050美元.英镑跟随欧元走势,欧元缩减意大利总理贝鲁斯柯尼否认他可能辞职的传言後引发的跌幅.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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