〔欧元债市〕意大利公债收益率触及14年高位,周二该国将举行重要投票

* 意大利公债收益率触及1997年来最高,接近7%的水平

* 意大利总理贝鲁斯柯尼否认在财政投票前辞职的传言

* 意大利政治危机盖过了希腊总理帕潘德里欧与反对党达成协议的影响

路透伦敦11月7日电---意大利指标公债收益率周一触及14年高位,接近被人们认为不可持续的水准,因意大利政局不稳威胁拖累该国陷入债务危机.

周二意大利面临议会对公众财政的关键投票,中间偏左的反对党表示,准备对政府提出不信任动议,即使贝鲁斯柯尼赢得周二的投票,这也将使他下台.

贝鲁斯柯尼否认了他很快将下台的传言,但市场人士表示,这可能是意大利公债收益率获得一些急需的喘息的唯一途径.

意大利两年期公债收益率IT2YT=TWEB涨64个基点,至6.223%,稍触及欧元面世以来的高位6.31%.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB升23个基点,至6.61%,稍早触及14年以来最高点6.67%,许多分析师称,如果收益率高于7%,那麽融资成本难以为继.

德国公债期货FGBLc1涨33个跳动点,至137.93,脱离了日高138.50.

意大利政治危机盖过了希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)与反对党达成协议的影响,预计希腊将出现新的执政联盟,帕潘德里欧将下台.

--编译 于春红;审校 李军

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