〔英国债市〕英债跟随德债上扬,受助于意大利忧虑

路透伦敦11月7日电---英债期货周一上扬,因欧元区债务危机扩散令意大利岌岌可危,且投资者静待一系列平息债市不安举措的结果.

意大利总理贝鲁斯柯尼只剩下一天的时间,去争取游移势力的支持,以化解政权遭推翻的威胁.他所领导的内阁未能推进改革以解决债务危机,一群同党反叛议员已扬言推翻贝鲁斯柯尼政府.[ID:nCN8502763]

10年期意大利公债收益率触及1997年以来最高,逼近令该国庞大债务水平无法长期承受的水平.

12月英债期货FLGZ1收涨30个跳动点,报130.00,跟随德债期货FGBLZ1上扬.该合约日内跌至平盘之下,但稍後逆转跌势收涨.

周二将公布的英国制造业产出数据将为英债市场走势提供指引,料数据显示9月制造业产出增长.不过,近期的调查显示,未来制造业可能出现萎缩.

欧洲债务危机的另一个焦点是希腊,即将下台的总理帕潘德里欧和反对党领导人正急于建立一个团结的临时政府,以便争取足够的时间实施新救助计划,从而避免该国违约.

欧洲股市连跌第二日,但削减意大利总统辞职传言引发的跌幅.英债削减涨幅.意大利总统贝鲁斯科尼否认其将辞职的传言.

10年期英债GB10YT=RR收益率回落3个基点,报2.28%.与德比德债收益率差收窄1个基点,至48个基点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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