〔美国债市〕周一逾180亿美元公司债新债进场,本周规模料高至300亿美元

IFR纽约11月7日电---本周将有大量公司债新债交易,今天推出的八宗定价规模超过180亿美元.

承销商预计本周供应量将有250-300亿美元,他们抓紧时间推出交易,Amgen (AMGN.O)和Teva (TEVA.TA)均推出大规模的公司债.

迄今为止,较小规模交易的定价指引的利差较最初指引缩窄,但承销商密切注意二级市场的表现,认为如果新债在市场成交时利差走宽,其他新债定价的折让将开始走宽.

值得注意的是上周陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)的交易,其利差今早较其最初定价略为走宽.

如市场所预期的一致,Amgen推出约50亿美元的三年,五年,10年和30年期债券.透过美银美林,摩根士丹利和摩根大通发行.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd的多个融资分支推出大约50亿美元的几批债券,规模如市场所料,为两年期浮息至10年期定息债券,所得的资金将帮助Teva以68亿美元并购普通药商Cephalon的部份支出.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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