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市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 04:16 BJT

〔美国数据〕9月消费者信贷增加73.9亿美元,预估为增加50亿美元

路透华盛顿11月7日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一报告显示,美国9月消费者信贷稳健增加73.9亿美元,受包括新车信贷在内的一项类别提振.8月消费者信贷下修後为减少96.8亿美元.

分析师原先预期9月消费者信贷增加50亿美元.(完)

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--编译 利棣儿;审校 于春红

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