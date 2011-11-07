〔美国数据〕9月消费者信贷增加73.9亿美元,预估为增加50亿美元

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透华盛顿11月7日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一报告显示,美国9月消费者信贷稳健增加73.9亿美元,受包括新车信贷在内的一项类别提振.8月消费者信贷下修後为减少96.8亿美元.
分析师原先预期9月消费者信贷增加50亿美元.(完)
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--编译 利棣儿;审校 于春红
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
德国经济部称，12月德国工业订单较前月增长5.2%，这一增幅为2014年7月以来的最大月度增幅，也大大高于路透预估的增长0.5%。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%