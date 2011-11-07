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市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 06:09 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大多走强,投资人等待美农业部供需月报

路透芝加哥11月7日电---美国小麦期货周一大多走强,因投资者在美国农业部供需月报出炉前调整仓位.

CBOT-12月小麦期货WZ1连续第三日收高,为近一个月来最长升势.

分析师预期,美国小麦库存料为8.17亿蒲式耳,较10月预估减少2,000万蒲式耳.

本周美国大平原绝大部分地区天气湿润,将提振硬红冬麦收成前景.

乌克兰2012年冬季谷物收成或减少达30%,因出现严重旱情.

12月小麦期货WZ1收高2美分,报每蒲式耳6.38-3/4美元.

今日CBOT小麦期货的预估成交量为137,311口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 梁睿雪;审校 李军

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