〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大多走强,投资人等待美农业部供需月报

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透芝加哥11月7日电---美国小麦期货周一大多走强,因投资者在美国农业部供需月报出炉前调整仓位.
CBOT-12月小麦期货WZ1连续第三日收高,为近一个月来最长升势.
分析师预期,美国小麦库存料为8.17亿蒲式耳,较10月预估减少2,000万蒲式耳.
本周美国大平原绝大部分地区天气湿润,将提振硬红冬麦收成前景.
乌克兰2012年冬季谷物收成或减少达30%,因出现严重旱情.
12月小麦期货WZ1收高2美分,报每蒲式耳6.38-3/4美元.
今日CBOT小麦期货的预估成交量为137,311口.(完)
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--编译 梁睿雪;审校 李军
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
德国经济部称，12月德国工业订单较前月增长5.2%，这一增幅为2014年7月以来的最大月度增幅，也大大高于路透预估的增长0.5%。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%