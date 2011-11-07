版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 04:07 BJT

〔纽约期市〕软商品期货涨跌互见,市场担忧欧债危机蔓延至意大利

路透纽约/伦敦11月7日电---软商品期货周一涨跌互见,因投资者担心欧债危机或蔓延至欧元区第三大经济体意大利,致使他们对较高风险资产额外留神.

全球股市下跌,欧元下滑,金价升至约六周高位,因意大利和希腊政治不稳,欧盟债务危机加剧.

洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBH2跌0.25美分,报每磅25.32美分,伦敦12月白糖合约LSUZ1收跌3.20美元,报每吨675.20美元.

糖市市场人士预计马来西亚将很快下订单以满足该国的中期需求,另外印度可能批准糖出口.

交易员周一称,马来西亚可能买入糖,或将提振迟滞的亚洲实货市场.

咖啡和可可期货上涨,受投资者回补空头提振,和期权有关的买盘推动阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡期货扩大升幅.

ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1收升2.80美分,报每磅2.33美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2收高30美元,收报每吨1,836美元.

ICE-3月可可期货CCH2收升19美元,报每吨2,750美元,伦敦12月可可期货LCCZ1涨22英镑,报每吨1,689英镑.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐