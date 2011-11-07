〔纽约期市〕软商品期货涨跌互见,市场担忧欧债危机蔓延至意大利

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透纽约/伦敦11月7日电---软商品期货周一涨跌互见,因投资者担心欧债危机或蔓延至欧元区第三大经济体意大利,致使他们对较高风险资产额外留神.
全球股市下跌,欧元下滑,金价升至约六周高位,因意大利和希腊政治不稳,欧盟债务危机加剧.
洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBH2跌0.25美分,报每磅25.32美分,伦敦12月白糖合约LSUZ1收跌3.20美元,报每吨675.20美元.
糖市市场人士预计马来西亚将很快下订单以满足该国的中期需求,另外印度可能批准糖出口.
交易员周一称,马来西亚可能买入糖,或将提振迟滞的亚洲实货市场.
咖啡和可可期货上涨,受投资者回补空头提振,和期权有关的买盘推动阿拉比卡咖啡和罗布斯塔咖啡期货扩大升幅.
ICE指标12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1收升2.80美分,报每磅2.33美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2收高30美元,收报每吨1,836美元.
ICE-3月可可期货CCH2收升19美元,报每吨2,750美元,伦敦12月可可期货LCCZ1涨22英镑,报每吨1,689英镑.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
德国经济部称，12月德国工业订单较前月增长5.2%，这一增幅为2014年7月以来的最大月度增幅，也大大高于路透预估的增长0.5%。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%