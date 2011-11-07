〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,欧债问题的不确定性导致部位结清

路透芝加哥11月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,欧债问题的不确定性导致市场结清部位.

在美国农业部周三公布11月作物产量及供需报告前,市场亦出现部位调整.

本周料将对政府10月预估的2011年美国玉米产量作出下修,但仍将是纪录第四高产量.

分析师平均预计,2011年美国玉米产量将为123.81亿蒲式耳,低于美国农业部10月时预估的124.33亿蒲式耳,而且亦低于去年124.47亿蒲式耳的产量.

本周美国大平原和中西部几乎所有地区都将出现潮湿天气,这将促进硬红冬麦前景,但将放缓玉米和大豆的最後收割进程.

CBOT-12月玉米合约CZ1收跌2-1/2美分,报每蒲式耳6.53-1/4美元.

12月玉米合约的主要支撑位在200日移动均线切入位6.53-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)为56.

今日CBOT玉米预估成交量为391,622口.(完)

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