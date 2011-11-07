〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,欧债问题的不确定性导致部位结清

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透芝加哥11月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,欧债问题的不确定性导致市场结清部位.
在美国农业部周三公布11月作物产量及供需报告前,市场亦出现部位调整.
本周料将对政府10月预估的2011年美国玉米产量作出下修,但仍将是纪录第四高产量.
分析师平均预计,2011年美国玉米产量将为123.81亿蒲式耳,低于美国农业部10月时预估的124.33亿蒲式耳,而且亦低于去年124.47亿蒲式耳的产量.
本周美国大平原和中西部几乎所有地区都将出现潮湿天气,这将促进硬红冬麦前景,但将放缓玉米和大豆的最後收割进程.
CBOT-12月玉米合约CZ1收跌2-1/2美分,报每蒲式耳6.53-1/4美元.
12月玉米合约的主要支撑位在200日移动均线切入位6.53-1/2美元,九日相对强弱指标(RSI)为56.
今日CBOT玉米预估成交量为391,622口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
德国经济部称，12月德国工业订单较前月增长5.2%，这一增幅为2014年7月以来的最大月度增幅，也大大高于路透预估的增长0.5%。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%