〔金属期市〕期铜连跌第二日,市场关注意大利债务问题

* 期铜收低,受累于欧洲债务危机扩散的忧虑

* 期铜成交放缓,因风险忧虑释然引发的涨势消退

* 意大利总理面临不信任投票,否认将辞职

* 英国周二将公布工业生产数据

路透纽约/伦敦11月7日电---期铜周一连跌第二日,意大利政治和经济动荡引发对欧元区债务危机可能波及该国的新担忧.

除期锌CMZN3外,其他基本金属全线回落,成交放缓,MF Global申请破产保护造成的进一步影响令投资者规避风险资产.期锌小涨2美元.

意大利总理贝鲁斯柯尼顶住在欧债危机最新发展中要求其辞职的压力,这拖累金属和股市走低.

尽管希腊的短期债务接近违约备受市场关注,但市场焦点目前仍转向意大利不断膨胀的赤字.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3下跌40美元,报每吨7,825美元,盘中交易区间为7,719.75-7,984美元.

LME成交放缓,交易商称,部分是因MF Global MFGLQ.PK在申请破产保护一周後,其英国分支的头寸还没有转给新经纪商.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标12月期铜HGZ1下跌2.90美分,收报每磅3.5355美元,盘中交易区间为3.4905-3.6535美元.

纽约市场成交不旺,根据汤森路透初步数据,略高于46,200口,较30天均值低约三分之一.

芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)和洲际交易所(ICE.N)周末调降对部分账户的保证金要求以限制MF Global Holdings Ltd申请破产保护对期货市场产生的影响.

铜价年内累积回落逾18%,因市场担忧欧债危机和美国成长放缓对需求的影响.

目前,市场关注意大利,投资者担忧该国的债务问题对欧元区经济构成的风险将远超希腊.因意大利借贷成本大幅飙升,且该国有1.9万亿欧元的债务,其规模过大无法救助.

指标意大利公债收益率攀升至1997年以来最高,逼近无法长期承受的水平.

不过,不断有迹象显示金属供应紧蹙,提供部分支撑.

最新LME数据显示,铜库存减少2,525吨,至415,325吨,自10月初以来累积减少逾12%.

其他金属方面,期锡CMSN3收跌50美元,报每吨22,000美元.全球最大的锡出口国印尼25家冶炼厂将在12月底前将继续实施自定的锡锭出口限制,这仍支撑锡价.

以下为1803GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 354.20 -2.25 -0.63 444.70 -20.35

LME期铝 2121.00 -20.00 -0.93 2470.00 -14.13

LME期铜 7825.00 -40.00 -0.51 9600.00 -18.49

LME期铅 2009.50 -38.50 -1.88 2550.00 -21.20

LME期镍 18700.00 -200.00 -1.06 24750.00 -24.44

LME期锡 21975.00 -75.00 -0.34 26900.00 -18.31

LME期锌 1952.00 2.00 +0.10 2454.00 -20.46

上海期铝 16275.00 -105.00 -0.64 16840.00 -3.36

上海期铜 57950.00 -1410.00 -2.38 71850.00 -19.35

上海期锌 15345.00 -205.00 -1.32 19475.00 -21.21

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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