〔全球金市〕金价升逾2%,受意大利局势忧虑及技术性买盘提振

* 欧盟情势不确定性支撑黄金的避险资产地位

* SPDR Gold Trust的黄金持仓量升至一个多月来最高

* 随後将有:周二公布的美国IBD消费者信心指数

路透纽约/伦敦11月7日电---金价周一升逾2%,受技术性买盘、放宽货币政策之预期以及意大利政局不确定支撑.意大利政局或令欧元区债务危机更为复杂.

金价录得两周来最大单日涨幅,反映出在德国总理梅克尔排除用黄金来支持欧元区救援基金的可能性後,市场人气转好.而意大利总理贝鲁斯柯尼顶住要求其辞职的压力,同样增加欧元区为遏制延宕两年危机所做努力的不确定性.

过去五日来,黄金价格已升逾4%,周一触及一个半月高位.而看起来,欧元区债务忧虑未能对美国股市造成很大拖累,标准普尔500股指微升.作为传统避险资产的黄金价格近来已开始跟随风险资产走势.

"金市对美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行以及其它国家央行向市场注入大量低成本资金作出响应.以往这十分利好金市,我认为这次也不例外,"Permanent Portfolio Funds投资组合经理人Michael Cuggino表示.该基金管理150亿美元资产.

上周金价仅涨2%,尽管欧洲央行意外降息,美联储主席贝南克调降美国经济预期且并未排除将来推出更多市场刺激政策的可能性.

现货金XAU=此前升至1,794.10美元高位,为9月21日来最高.1846GMT,金价升2.2%至1,793.16美元.

上周金价连续第二周走强,主要受欧元区市场不安情绪扶助.

Sarhan Capital执行长Adam Sarhan表示,金价上周收在1,700美元上方,在一周技术图表上形成突破,而1,700美元同样是今年初以来的看跌双顶形态的颈线.

意大利议会就预算改革进行关键性投票前的不确定性同样支撑金价.投票或测试贝鲁斯柯尼在欧元区第三大经济体中的领导力.不确定性令意大利公债收益率(殖利率)创下欧元面世以来最高水准.

"看起来黄金确实暂时扮演起避险的角色.但这不是美国投资者的功劳,而归功于其它地区的投资者,例如欧洲,"FC Stone大宗商品经纪商George Nickas说.

12月美国期金GCZ1升35美元至1,791.10美元.

周一成交量符合30日均值,跟随近期放缓的步幅.上一交易日美国期金成交量为史上第三低.

"我发现美国投资者热情不高.人们正等待欧洲形势明朗化及美国经济数据重返常态," Nickas说.

部分交易商表示,黄金及其它大宗商品市场成交量不高与明富环球破产有关.在该公司上周申请破产保护後,这家美国期货经纪公司的客户头寸无法交易.

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)11月4日止黄金持仓量增加1.513吨,至1,245.064吨,为一个多月来最高.

现货银XAG=升2.3%,至每盎司34.88美元.现货铂金(白金)XPT=升1.4%,至1,652.99美元,而现货钯金XPD=升1.3%,至660美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1791.10 35.00 2.0 1754.00 1795.00 130,007

COMEX白银期货 SIZ1 34.828 0.744 2.2 33.855 34.945 32,010

COMEX铂金期货 PLF2 1658.00 28.70 1.8 1628.70 1661.00 5,245

COMEX钯金期货 PAZ1 661.90 6.60 1.0 648.90 665.95 2,220

现货金 XAU= 1793.16 39.31 2.2 1754.01 1793.16

现货银 XAG= 34.880 0.780 2.3 33.870 34.910

现货铂金 XPT= 1652.99 22.83 1.4 1628.75 1655.25

现货钯金 XPD= 660.00 8.72 1.3 651.23 662.72

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=