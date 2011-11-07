〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,受预期巴西丰收和欧债危机拖累

路透芝加哥11月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连跌第二个交易日,交易商指因预计巴西大豆产量将创纪录高位,美国大豆出口需求缓慢,且投资者担心欧债危机将蔓延至意大利.

谷物分析公司Celeres说,预计巴西2011/12年大豆作物收成为7,550万吨,创下纪录高位,高于10月初预估的7,518万吨.

美元兑欧元上涨,打压谷物价格,因意大利公债收益率触及纪录高位及该国政局动荡引发对欧债危机的担忧.

交易商在周三美国农业部(USDA)发布11月作物产量和供需报告前调整头寸.

分析师预计,USDA将较一个月前上调对美国2011/12年大豆库存的预估,因出口放缓打压美国中西部收成令人失望的影响.

分析师平均预估,2011年美国大豆产量为30.48亿蒲式耳,略低于USDA在10月的预估值30.60亿.

本周美国大平原和中西部绝大部份地区天气潮湿,料将拖慢玉米和大豆白最後收割进度.

CBOT-11月大豆期货SX1收低20-1/4美分,报每蒲式耳11.92-1/4美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1跌0.67美分,报每磅51.20美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1跌6.1美元,收报每短吨309.3美元.

今日CBOT大豆预估成交量为139,918口,豆油为82,779口,豆粕为62,590口.

以下为CBOT农产品期货在1953GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 653.25 -2.50 -0.4% 3.9%

CBOT大豆Sc1 1201.75 -19.25 -1.6% -13.8%

CBOT豆粕SMc1 309.30 -6.10 -1.9% -16.5%

CBOT豆油BOc1 51.20 -0.67 -1.3% -11.3%

CBOT小麦Wc1 638.75 2.00 0.3% -19.6%

CBOT稻米RRc1 1590.00 0.50 0.0% 13.6%

EU小麦BL2X1 196.00 0.50 0.3% -22.4%

NYMEX原油期货CLc1 95.51 1.23 1.3% 4.5%

道琼工业指数.DJI 12,013 30 0.3% 3.8%

现货金XAU= 1793.20 39.35 2.2% 26.3%

欧元/美元EUR= 1.3757 -0.0078 -0.6% 3.1%

美元指数.DXY 77.0230 0.0610 0.1% -2.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1766 -18 -1.0% -0.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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