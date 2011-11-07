〔纽约期市〕ICE期棉收跌,受累于指数基金将头寸移出

路透纽约11月7日电---纽约期棉周一收跌,交易商称,指数基金将头寸移出令期棉承压,而新一轮欧元区担忧令金融市场处于守势.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收跌1.98美分,或2%,报每磅96.76美分,盘中交投区间为96.51-98.96美分.

汤森路透初步数据和ICE Futures U.S.数据显示,周一成交量约为25,700口,较30日均值高出约三分之二.

分析师称,追踪高盛商品指数的基金将头寸移出多个市场,其中包括棉花市场.

投资者紧张关注欧洲的最新发展.全球股市和欧元今日走低,因意大利的不确定性引发对欧债危机将波及该国的担忧,促使投资者抛售风险资产.

交易商称,从技术面来看,12月合约跌穿上周触及的低位意味着未来数日将挑战支撑区间的低端.

独立棉花分析师Mike Stevens在一份报告中指出,期棉的下档目标为上周低位96.47美分.波林格区间的低端为95.78美分.

交易商称也在关注周三将出炉的美国农业部月度供需报告.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至11月4日,棉花市场未平仓合约为164,873口.周五期棉成交量为18,009口.(完)