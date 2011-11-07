〔美国债市〕机构债较可比公债利差小幅收窄,表现强于互换

IFR纽约11月7日电---美国机构债较可比公债利差周一收窄0.5-1个基点,表现优于互换,今日未受避险交易太大影响.相反,交易商指短期机构债和非常短期结构性产品有一些避险买盘.

资金流远谈不上强劲,根据TRACE,成交额为39.46亿美元,成交宗数为2,756.

央行对短债有需求,而中长线买家购入长期指标债,因相对可比公债仍便宜一些.

房贷美周度新券标售结果不一.10亿美元三个月新券得标利率为0.024%,同上周一样,认购倍数为4.90,上周为4.50.10亿美元六个月新券得标利率为0.080%,较上周高0.9个基点,认购倍数为4.90,上周为4.47.

本周机构债回赎规模较上周五初步预计的多,为97.99亿美元.房利美将回赎47.22亿美元,房贷美为23亿美元,联邦住宅贷款银行(FHLB)为27.79亿美元.

FHLB周三计划宣布发债,预计将发售两年期或三年期新债.(完)

--编译 李军;审校 母红

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