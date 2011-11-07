〔美国债市〕今日共有七宗ABS推出,有两宗正在筹备

IFR纽约11月7电---周一资产担保证券(ABS)发行持续强劲,共有七宗新债推出,另有两宗正在筹备.

本周所有交易预料将在周五退伍军人节假期前定价.

德国豪华汽车制造商保时捷(PSHG_p.DE)推出PILOT 2011-1 (PORSCHE Auto Lease),规模为6.6146亿美元.摩根大通,巴克莱和苏格兰皇家银行为主承销商.

第二宗交易是规模为5亿美元的Macquarie Auto Lease (SMAT 2011-4US),由摩根大通,苏格兰皇家银行和麦格理担任主承销商,这批ABS包括固定和浮息,AAA评级,平均年期为1.15年,2.35年和3.55年.每部分发行规模视乎投资者需求而定.

第三宗交易为Mercedes-Benz Auto Lease Trust (MBALT) 2011-B,由美银美林(结构),法国农业信贷集团和德意志银行担任主承销商,该批债券规模为10亿美元,AAA评级,平均年期分别为1.05年,1.70年和2.10年.

今日发行ABS的还有Ally,日产汽车和Enterprise Fleet Management (EFM)等(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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