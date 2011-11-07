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市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 05:06 BJT

〔USDA报告〕截至11月6日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿11月7日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 11/06/11 10/30/11 11/06/10 五年均值

冬麦生长状况

- 优 7 5 6 --

- 良 42 41 39 --

- 普通 36 41 38 --

- 差 9 8 13 --

- 很差 6 5 4 --

棉花收割率 70 55 69 53

玉米收割率 87 78 95 73

大豆收割率 92 87 98 88

稻米收割率 97 94 98 97

冬麦种植率 94 89 95 92

冬麦出芽率 76 68 81 79(完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 利棣儿;审校 于春红

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