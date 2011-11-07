〔USDA报告〕截至11月6日当周美国作物生长报告摘要(表)

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透华盛顿11月7日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):
一周截至日 11/06/11 10/30/11 11/06/10 五年均值
冬麦生长状况
- 优 7 5 6 --
- 良 42 41 39 --
- 普通 36 41 38 --
- 差 9 8 13 --
- 很差 6 5 4 --
棉花收割率 70 55 69 53
玉米收割率 87 78 95 73
大豆收割率 92 87 98 88
稻米收割率 97 94 98 97
冬麦种植率 94 89 95 92
冬麦出芽率 76 68 81 79(完)
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--编译 利棣儿;审校 于春红
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
德国经济部称，12月德国工业订单较前月增长5.2%，这一增幅为2014年7月以来的最大月度增幅，也大大高于路透预估的增长0.5%。
* 日经指数上涨0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本外)股指涨0.5%，美国原油涨0.45%，10年期日债收益率0.10%，美国公债收益率2.46%