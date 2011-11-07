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市场报道 | 2011年 11月 8日 星期二 05:13 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨0.71%,Nasdaq指数收高0.34%

路透纽约11月7日电---美国股市周一在震荡交投中小幅收涨,成交清淡,市场人气仍摇摆不定,受欧洲最新消息影响.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI上扬85.15点,或0.71%,报12,068.39点;标准普尔500指数.SPX收涨7.89点,或0.63%,至1,261.12点.Nasdaq指数.IXIC上扬9.10点,或0.34%,报2,695.25点.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为61亿股,为7月底以来最低.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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