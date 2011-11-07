〔美国股市〕在交投震荡中微幅收高,受欧洲情势左右

* 意大利总理贝鲁斯柯尼努力守住总理职位

* 股市在五周内首周下跌後出现反弹

* 医疗保健和电讯类股上涨

* 道指收涨0.7%,标普500指数上扬0.6%,Nasdaq指数升0.3%

路透纽约11月7日电---美国股市周一在震荡交投中小幅收涨,成交清淡,市场人气仍摇摆不定,受欧洲最新消息影响.

当日多数时间大盘呈下跌走势,此後反弹,因欧洲央行执委会成员史塔克称,"最晚可能将在一两年时间内"战胜欧债危机.

表现最抢眼的是医疗保健和电讯类股,它们被认为是防御股,显示投资者仍持谨慎态度.标准普尔医疗保健类股.GSPA涨1.2%,辉瑞(PFE.N)劲扬2.1%,报20.07美元.

股市波动率与欧债市场走势紧密相关,这是欧洲对美国股市影响的另一信号.

"任何被认为是正面的消息都将推动市场走势,但我不相信这样的走势,大盘可能会轻易下跌,"费城Janney Montgomery Scott首席策略师Mark Luschini称.